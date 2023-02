Uboldo tre bombe della seconda guerra mondiale fatte brillare dall’Esercito

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tresono stateoggi anell’area esterna dell’ex Salumificio, sito aziendale dismesso. Non è stato chiarito chi le abbia individuate e come, fatto sta che – denunciata la presenza degli ordigni – è scattata la macchina organizzativa per farliin tutta sicurezza. L’iter è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.