Tutti i dividendi politici dall’asse Meloni-Metsola

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La visita a Roma di Robertavenerdì prossimo, al di là delle ufficialità di rito, si inserisce nel solco scavato ormai da un anno in cui trovano spazioi ragionamenti sulla futura infrastruttura politica europea. Come emerso dal vertice dei popolari ad Atene dello scorso dicembre, il Ppe mentre al congresso di Dublino del 2014 era “al governo” in 17 Paesi Ue su 28, nel 2021 solo in 7. Alla luce del nuovo governo italiano e delle prossime elezioni non solo europee ma anche politiche (Grecia e Spagna, dopo Cipro) ecco che prende forma l’idea di dialogare con le forze conservatrici, Giorgiain primis, e provare a tessere un’alleanza per far tornare il Ppe centrale e dire addio alle larghe intese a Bruxelles (anche perché non c’è solo il ponte con Roma, ma anche con i repubblicani francesi di Ciotti). Verso le urne Da ...