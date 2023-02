Turchia | Erdogan promette ricostruzione dopo il terremoto | «Il nostro disastro peggiore»

Per il resto, continua ad essere aggiornato il numero delle vittime, che solo in- stando a quanto comunicato da- hanno raggiunto quota 35.418. 'In Siria perlustrato solo il 5% delle ...Secondo il presidente turco, Recep Tayyip, infatti insono morte 35.418 persone e 1.6 milioni gli sfollati. A queste si devono aggiungere i morti in Siria che, secondo l'ultimo ...

110 arresti per "negligenza edilizia" Così il boom di Erdogan ha condannato la Turchia L'interattivo: Geografia di una tragedia Il longform: La speranza nei volti dei bambini salvati Due quartieri ...E mentre le ricerche proseguono (ieri ci sono stati ancora casi di recupero di dispersi in vita), in Turchia lo scontro è tutto politico ... ieri membri dell’Akp (il partito del presidente Erdogan – e ...