Turchia | dalle macerie continua a spuntare la vita | una donna e due bambini salvati dopo 228 ore

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dieci giorni schiacciati sotto i resti di un palazzo sbriciolato, poi il miracolo . Una madre e i suoi duesono stati estratti vivi oggiessere rimasti sepolti per 228 ore sotto le...

... mercoled , dopo essere rimasti sepolti per 228 ore sotto le macerie di uno degli edifici che crollato a causa del terremoto ad Antiochia, una delle citt del sud est dellapi colpite dal ...1' Si osserva un minuto di silenzio in sostegno allae alla Siria, colpite dal terremoto ... Mercoledì 15 febbraioore 20 le formazioni ufficiali,ore 21 la cronaca con commento in ...

ROMA (ITALPRESS) – Dopo giorni dal devastante terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria, i soccorritori portano in salvo altre persone rimaste bloccate sotto le macerie degli ...Nelle ultime ore in Turchia sono state salvate alcune persone rimaste sotto le macerie per dieci giorni. A Kahramanmaras, una delle città più colpite dal sisma, una anziana di 74 anni è stata ...