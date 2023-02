Il 13 febbraio però, proprio mentre si avvicina un momento del genere, è arrivata una brutta notizia: uno dei tre componenti del gruppo,Dove, è morto all'età di 54 anni. Non è ancora ...Lutto nel mondo della musica : è morto a soli 54 anni David Jolicoeur, noto anche come 'Dove ' nel leggendario trio hip hop americano De La Soul . A quanto pare l'artista, negli ultimi anni, soffrisse di insufficienza cardiaca. David Jolicoeur è morto a 54 anni Ad annunciare ...

È morto a 54 anni David Jolicoeur, conosciuto come Trugoy the Dove, del trio hip hop dei De La Soul Il Post

Trugoy the Dove era un rapper diverso dagli altri - Giovanni Ansaldo Internazionale

È morto Trugoy the Dove dei De La Soul - Rumore Rumoremag.com

Musica, morto Trugoy the Dove dei De La Soul Il Sole 24 ORE

Musica: addio a Trugoy the Dove, cantante dei De La Soul Io Donna

Paul Rudd and Jimmy Fallon have made a comedic rap music video celebrating hats. "Teenie Weenie Beanie" premiered on The Tonight Show and is now available on YouTube where it has gotten more than 100, ...The BBC has announced a one-off documentary and accompanying podcast series charting how Kanye West went from international fame and critical acclaim to “condemnation and notoriety”. We Need To Talk ...