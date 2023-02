Truffa a una novantenne sventata da una impiegata della banca

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Due donne, madre e figlia, avevano convinto l’anziana a consegnarle trentamila euri per salvarle il figlio – “Dacci trentamila euri e salviamo tuo figlio evitandogli la galera per aver causato un incidente”. Le due donne, madre e figlia napoletane di 57 e 23 anni in trasferta a Roma, si sono finte amiche del figliosignora che, complice l’età, è corsa ina prelevare la somma accompagnata in auto dalla donna più giovane. Intanto, la madre è rimasta in casa rastrellando oro e gioielli. Per fortuna, l’allo sportello ha subodorato qualcosa di insolito e ha detto che poteva consegnarle soltanto cinquemila euri, per il resto bisogna ripassare l’indomani. Appena l’anziana è uscita, l’ha avvertito la polizia che ha immediatamente inviato una volante sul posto riconoscendo la tecnica diffusa per ...