Trombati ed ex onorevoli a spasso Altra infornata nel Governo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Per carità: non che con gli altri governi l’andazzo fosse poi così diverso. Certo è che la quantità di ex parlamentari che compare nei vari staff dei ministri è piuttosto curiosa. Da Antonio Tajani ad Anna Maria Bernini passando addirittura per il “tecnico” Orazio Schillaci, pare quasi che in ogni dicastero o dipartimento ci sia qualcuno che abbia alle spalle un passato da onorevole e che sia rientrato in qualità di consulente o collaboratore nel mondo della politica nazionale. La quantità di ex parlamentari che compare nei vari staff dei ministri delMeloni è piuttosto curiosa Un esempio? Sestino Giacomoni, fino alla scorsa legislatura deputato di Forza Italia. Ebbene, Giacomoni è oggi “consigliere per la politica economica e imprenditoriale” del vicepremier Antonio Tajani (stipendio da 50mila euro lordi annui). Accanto a lui, nello stesso staff, troviamo ...