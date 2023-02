Trastevere | donna romena muore per un malore improvviso

Unaè morta improvvisamente a Roma in piazzale Flavio Biondo , davanti alla stazione dei treni di. La, 40 anni , è stata colpita con molta probabilità da un infarto oggi, mercoledì 15 febbraio. Si trovava nei pressi della stazione e si è accasciata a terra. Le persone che le ...Unadi 40 anni è morta improvvisamente questa mattina davanti alla stazionedi Roma dopo essere stata colta da un malore improvviso. Di Marco Spartà 15 febbraio 2023 Malore in strada: ...

Tragedia in stazione a Roma: morta una 41enne RomaToday

Malore in strada, donna di 40 anni muore davanti alla stazione Trastevere Repubblica Roma

Roma, donna di 33 anni muore nella stazione di Trastevere. Forse un malore causato dal freddo Corriere Roma

Trastevere, turista rapinata alla stazione: una donna cilena aggredita e derubata dai rom in ascensore ilmessaggero.it

A Trastevere l'iniziativa di Sant'Egidio 40 anni dopo la morte di ... articolo21

A dare l'allarme poco prima delle 6 di mercoledì mattina sono stati alcuni addetti all'apertura della stazione Trastevere, in piazzale Flavio Biondo. A terra, rannicchiata in un angolo, c'era una ...Questa mattina alle 5:40 a Roma, nei pressi del bar della stazione di Trastevere, si è verificata una tragedia: una donna è morta a causa di un malore. Si è accasciata a terra in piazzale Flavio ...