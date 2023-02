Traffico Roma del 15-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi lungo la carreggiata esterna sono in graduale diminuzione gli spostamenti tra la stradaFiumicino alla Tuscolana stessa cosa in interna dove per precedenti incidenti ilè rimasto particolarmente sostenuto tra Cassia e Appia menouscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 successivamente attenzione ai possibili disagi per i lavori in corso tra Settecamini e la barriera autostradale ancora trafficato via del Foro Italico in particolare tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni attenzione in prossimità della Sapienza nel dettaglio su piazzale Aldo Moro perché per manifestazione in corso momentaneamente chiuso alil tratto tra via dei Frentani e via dei ...