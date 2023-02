Traffico Roma del 15-02-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione 2 gli incidenti sulla carreggiata interna che in quest’ultima ora hanno creato maggiori disagi Non si escludono code tra cassia-flaminia è successivamente tra la diramazionenord è la migliore la situazione sull’ esterna dove si rallenta perintenso tra laFiumicino e la Tuscolana sono in graduale aumento gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale stessa situazione sulla tangenziale est direzione stadio mentre su via del Foro Italico si sa già incolonnati tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in prossimità di Villaggio Prenestino nel dettaglio lungo via Prenestina raccomandiamo attenzione per la presenza di un incidente vicino via Modolo ancora su via Prenestina ricordiamole momentanee chiusure tra via del Fosso ...