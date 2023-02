Traffico Roma del 15-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione in aumento ilsul Grande Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazioneSud ancora scarsi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovannicittà su via Nomentana ricordiamo il proseguimento dei lavori di potatura che in questa settimana interessano gli ha tratto tra viale XXI Aprile e corso Trieste con conseguente chiusura In entrambe le direzioni Maggiore Attenzione anche su via Prenestina dove per interventi di manutenzione in corso è momentaneamente chiuso ale le tratto tra via del Fosso dell’Osa e via di Rocca Cencia su tutti e due i sensi di marcia possibili ...