Traffico Roma del 15-02-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Luceverdeda Simone cercherà di nuovo Ben trovati sul viale di Tor di Quinto rallentamenti per un incidente tra la tangenziale e Ponte Milvio chiusa la via Nomentana per lavori di potatura tra corso Trieste il 21 aprile possibili disagi e rallentamenti e code in strade circostanti nella trasporto pubblico degli altri quattro linee bus riaperta invece in zona via Adige terminati i lavori scusa per lavori la via Prenestina tra ponte di non è via di Rocca Cencia consistenti disagi abbiamo incolonnamenti sulla via Appiain uscita daa disagi tra Capannelle e il raccordo è alla piazza nel pomeriggio manifestazione sul piazzale Aldo Moro inseguito prevista la partenza di un corteo da San Lorenzo alla zona di Rebibbia con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di ...