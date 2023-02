Traffico Roma del 15-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Luceverdeverso Mattia questo aggiornamento da Simone Cerchiara due incidenti sull’autostrada A24 sul tratto Urbano incidente code tra Viale Togliatti e la complanare per il raccordo anulare sul tratto di autostrada verso l’Abruzzo rallentamenti per incidente tra Settecamini e Ponte di Nona disagi a causa di un incidente sul Raccordo Anulare ci troviamo nella zona Ovest del raccordo tra Casal del Marmo è in direzione Fiumicino poi gli incidenti in città a Testaccio zona Lungotevere in piazza dell’emporio mentre al Nomentano incidente in via Lanciani e intanto la via Nomentana è chiusa per lavori di pittura tra corso Trieste Viale XXI Aprile congestionato ilnella zona di Piazza Bologna delle quartiere Trieste nel trasporto pubblico deviate 4 linea bus con questi tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...