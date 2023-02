Traffico rifiuti in Europa | Novara acquistato con fondi illeciti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dall'ordinanza di custodia cautelare che ha portato a numerosi arresti da parte dei carabinieri del Noe di Milano per unillecito dia livello europeo emerge che "il finanziamento per ...

Dall'ordinanza di custodia cautelare che ha portato a numerosi arresti da parte dei carabinieri del Noe di Milano per unillecito dia livello europeo emerge che "il finanziamento per l'acquisizione del Novara calcio spa da parte di Rullo Maurizio", presidente del Cda dal maggio 2019 al 5 agosto 2012, ...... in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano per reati in materia diilleciti di, tra ...

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati - 18 le misure cautelari - sono accusati di associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, auto riciclaggio e ...Disposto anche il sequestro di 90 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati sono accusati di associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, ...