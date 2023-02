Traffico illecito di rifiuti | arresti e perquisizioni tra Italia e Germania Sequestrate anche quote di società di calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le accuse sono di associazione a delinquere per ildi, riciclaggio, auto riciclaggio e altri reati. Sono 18 le misure cautelari emesse dal gip di Milano a seguito di un’indagine, in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano per reati in materia diilleciti di, in vari Paesi europei, con un giro di false fatturazioni e attività di riciclaggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati sono accusati di Dispostoil sequestro di 90 milioni di euro, somma ritenuta pari ai profitti illeciti dell’associazione criminale, che solitamente venivano reinvestiti nello stessodi ...