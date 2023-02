Traffico di rifiuti Italia-Germania | 14 arresti In carcere l’ex proprietario del Novara calcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)illecito diin vari Paesi europei, false fatturazioni e riciclaggio: è quanto emerso da un’indagine dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe), in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, che hanno portato a 18 misure cautelari emesse dal gip di Milano. Le accuse sono di associazione a delinquere per il L'articolo proviene da Inews24.it.

Il sequestro di 90 milioni disposto dal gip di Milano nell'ambito dell' l'operazione in corso in Lombardia, Piemonte e Calabria e in Germania su undiilleciti riguarda somme che per ...... arresti e sequestri perdie riciclaggio in Europa le foto Firenze, ambientalisti imbrattano il palazzo del Consiglio regionale della Toscana volontari e operatori al lavoro ...

Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri Agenzia ANSA

Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio (anche nel calcio): sequestrati 90 mln MilanoToday.it

Traffico di rifiuti metallici, in manette Maurizio Rullo che coi soldi illeciti acquistò anche il Novara varesenews.it

Traffico rifiuti in Europa, 18 arresti RaiNews

Traffico di rifiuti in tutta Europa, sequestri per 90 milioni di euro AGI - Agenzia Italia

“È un’inchiesta che ha un profilo internazionale importante a conferma della dimensione multinazionale del fenomeno. Senza un’azione come quella che cerchiamo di porre in essere con il coordinamento d ...Un'infezione che dura da allora, più volte finita al centro di processi e inchieste, come quella sviluppata insieme da Milano, Reggio Calabria e Principato di Monaco che oggi ha scoperchiato un ...