Traffico di rifiuti in Europa | eseguiti arresti e sequestri

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Numerosie perquisizioni sono in corso su provvedimento cautelare del gip di Milano a seguito di un' indagine, in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei ...

... in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano per reati in materia diilleciti di, in vari ...... oltre che in Germania, il sequestro disposto dal gip di Milano riguarda somme di soldi che per gli investigatori erano solitamente reinvestiti nello stessoillecito di, ma anche in ...

Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri Agenzia ANSA

Traffico di rifiuti in Europa: arresti e sequestro da 90 milioni Il Sole 24 ORE

Traffico di rifiuti, sequestro da 90 milioni e arresti. Operazione in corso anche in Calabria Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio (anche nel calcio): sequestrati 90 mln MilanoToday.it

Traffico di rifiuti e false fatture: arresti e sequestri fino a 90 milioni tra l'Italia e la Germania La Repubblica

Una vasta operazione è in corso da questa mattina sul territorio nazionale (Lombardia, Piemonte e Calabria) e in Germania nell’ambito delle indagini per traffico illecito di rifiuti. L’azione è ...Traffico illecito rifiuti: gli indagati riciclavano i soldi anche in una società di calcio Maxi-operazione congiunta fra Italia e Germania: in esecuzione diciotto misure cautelari. Disposto sequestro ...