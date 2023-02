Traffico di rifiuti in Europa | arresti e sequestri Soldi reinvestiti anche in quote Novara calcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Numerosie perquisizioni sono in corso su provvedimento cautelare del gip di Milano a seguito di un'indagine, in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei ...

... in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, da parte dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Milano per reati in materia diilleciti di, in vari ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri Agenzia ANSA

Traffico di rifiuti in tutta Europa, sequestri per 90 milioni di euro AGI - Agenzia Italia

Traffico di rifiuti in Europa: arresti e sequestro da 90 milioni Il Sole 24 ORE

Milano, traffico di rifiuti e riciclaggio in Europa: arresti e sequestri TGCOM

Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri anche in Italia Sky Tg24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – I Carabinieri hanno dato al via all’esecuzione di diversi provvedimenti cautelari personali e reali, adottati all’esito di complesse e articolate indagi ...Disposto anche il sequestro di 90 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli indagati sono accusati di associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, ...