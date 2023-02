(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ROMA - Messaggi intra innamorati? Sono quelli che sembrano lanciarsi attraverso iFrancescoBocchi , partiti in treno per un romanitico San Valentino come testimoniato ...

ROMA - Messaggi in codice tra innamorati Sono quelli che sembrano lanciarsi attraverso i social Francescoe Noemi Bocchi , partiti in treno per un romanitico San Valentino come testimoniato dalla compagna dell'ex capitano della Roma attraverso una storia pubblicata su Instagram prima del loro arrivo ...In mancanza di linee di sangue abbastanza nobili (e cone Ilary che, d'emblée, hanno deciso ... imprevisto e surreale", ha scritto su Instagram pubblicando alcunedi quel momento, di cui ...

Totti e la foto con Noemi: il post social contiene un messaggio in codice Corriere dello Sport

Francesco Totti su Instagram con la prima foto di Noemi Bocchi Cosmopolitan

Francesco Totti, Noemi Bocchi incinta La foto della cartella medica lasciata in auto Repubblica Roma

Totti e Noemi sono già in crisi, ma le foto insieme sembrano ... Fanpage.it

Totti e Noemi in crisi Come li hanno beccati al ristorante: le foto Today.it

La stessa misteriosa emoticon è stata scelta in due storie Instagram dalla compagna dell'ex capitano della Roma, con cui è partita in treno per un romantico San Valentino: i dettagli ...così Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di vivere il giorno degli innamorati. Lo hanno fatto anche per mettere a tacere le ultime indiscrezioni di cui si è tanto discusso: la presunta crisi.