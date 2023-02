Tottenham | possibile cambio di proprietà | ecco chi vuole rilevare gli Spurs

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Jahm Najafi, manager americano e azionista dei Phoenix Suns sarebbe interessato a comprare ilda Daniel Levy Ilpotrebbe cambiare proprietario. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Jahm Najafi, manager americano di origini iraniane ed azionista dei Phoenix Suns in NBA sarebbe interessato ail club. Sul tavolo una proposta da 3.5 miliardi di euro per diventare socio di maggioranza del club. Nelle prossime settimane l’offerta sarà presentata formalmente a Daniel Levy, attuale proprietario degli. L'articolo proviene da Calcio News 24.