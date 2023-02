Tottenham | miliardario Jah Najafi prepara offerta da 3 | 1 miliardi di sterline per il club

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non solo il Manchester United, anche ilnon potrebbe essere troppo lontano dall’avere una nuova proprietà. Iliraniano-americano Jahsi starebbendo a lanciare un’pubblica di acquisto da 3,1diper gli Spurs.è il presidente di Msp Sports Capital e sta lavorando con un consorzio perre la struttura dell’enorme, che potrebbe trasformare gli Spurs in uno deipiù ricchi del mondo. L’imprenditore aveva sondato anche l’acquisto dell’Everton, ma si ritiene che l’interesse per illondinese sia stato accresciuto dalle diverse fonti di reddito del, con il nuovo stadio che ...

Non solo Manchester United e Liverpool. Secondo il Financial Times, anche ilpotrebbe cambiare proprietà, coliraniano americano Jahm Najafi che sarebbe pronto a farsi avanti con una proposta di 4,25 miliardi di euro. Non sarebbe ancora stato fatto nessun ...Con l'interesse per ilche arriva in un momento in cui sia il Manchester United che il Liverpool sono in vendita da investitori americani. Najafi diventerebbe l'ultimo...

Financial Times: un miliardario pronto a comprare il Tottenham La Gazzetta dello Sport

Tottenham, miliardario Jah Najafi prepara offerta da 3,1 miliardi di ... SPORTFACE.IT

Calciomercato finanziario: Tottenham vicino al cambio di proprietà Business People

Bentancur, ufficiale l'infortunio ai legamenti del ginocchio: l'annuncio del Tottenham Tuttosport

Milan e Tottenham, ombre sulla Champions. Quanti guai per Pioli, Conte, Cardinale e Levy la Repubblica

Il miliardario iraniano-americano Jahm Najafi pronto a offrire 3,75 miliardi di dollari per il club di Premier League ...Secondo il quotidiano londinese l'iraniano americano Jahm Najafi, già azionista di minoranza dei Phoenix Suns in Nba, pronto a farsi avanti con una proposta di 4,25 miliardi di euro ...