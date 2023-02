Torna il Creators Fest | l' evento dedicato ai digital creators e alle community | al centro anche creator economy e il settore digital-tech

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) - Dopo il successo dell'edizione 2022, iltornerà per la prossima edizione del WMF - We Make Future in programma per il 15-16-17 giugno alla Fiera di Rimini. Main Partner del2023 sarà lamedia company Show Reel Media Group, che porterà al WMF alcuni tra ii più amati e conosciuti come Camihawke, Alice Venturi e La Casa di Mattia. Tra le iniziative e gli eventi in agendagli incontri C2B (to business) nelle aree dedicate al networking tra creativii, aziende e player del ...

... video makers, writers, infuencers, streamers, social media- confluiscono in un unico ... A FEBBRAIOLA CHAMPIONS LEAGUE SU PRIME VIDEO Mercoledì 15 febbraio - Borussia Dortmund vs ...L'edizione 2023, la seconda organizzata in collaborazione con Fandango Club, pone il suo ... La passioneprotagonista a Padova Hall per due giorni di puro divertimento!

Torna il Creators Fest, l'evento dedicato ai digital creators e alle ... Adnkronos

L'Lck torna in italiano grazie a Riot Games eSportsMag

Torna a Rimini Wmf-We Make Future, salone innovazione digitale Agenzia ANSA

Sofia Cerio è tornata! Ecco cosa ha fatto negli ultimi mesi Webboh

Fratelli Beretta torna on air e rinnova la collaborazione con Casa ... Engage

(Adnkronos) - Dopo il successo dell’edizione 2022, il Creators Fest tornerà per la prossima edizione del WMF - We Make Future in programma per il 15-16-17 giugno alla Fiera di Rimini. Main Partner del ...