(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le parole deldisul possibiledel: «Qualcheverrà presa nella parte finale del campionato» Vadim Shpinev, agente del centrocampista russo Alexeiha parlato del futuro del suo assistito, in prestito aldall’Atalanta. Di seguito le sue parole a Championat sul possibile. «Qualchesulla possibile acquisizione diverrà presa nella parte finale del campionato. I club possono parlare tra loro, ma noi non ci pensiamo, lui è concentrata sul gioco. Ora si sente bene, questo avvantaggia la squadra e cerca di giocare nel miglior modo possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ilè soddisfatto delle prestazoni di Miranchuk , e sta iniziando a pensare aldel trequartista. Al momento non ci sono stati contatti con l'Atalanta, il diritto è fissato a 12 milioni e ...- La si appresta ad affrontare il all' Allianz Stadium nella sfida valevole per l'andata dei ... Per la squadra di sarà fondamentale avere voglia didopo la brutta eliminazione dal girone ...

Torino, Miranchuk ha convinto: pronto il riscatto Calcio in Pillole

Calciomercato Torino: si pensa al riscatto di Miranchuk, servono 12 milioni TorinoFree.it

Il Torino è convinto: vicino il riscatto di Miranchuk - Numero Diez numero-diez.com

Torino, riscatto di Miranchuk, l'agente: «La decisione a fine stagione» Calcio News 24

Serie A: Milan cerca riscatto col Torino Agenzia ANSA

La dirigenza del Torino è rimasta colpita dalle ottime prestazione di Aleksey Miranchuk e pensa al suo riscatto, servono 12 milioni di euro."Qualche decisione sulla possibile acquisizione di Miranchuk verrà presa nella parte finale del campionato. I club possono parlare tra loro, ma noi non ci pensiamo, lui è concentrata sul gioco. Ora si ...