(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilè soddisfatto delle prestazoni di, e sta iniziando a pensare al riscatto del trequartista. Al momento non ci sono...

... "Se parliamo dell'aspetto sportivo una competizione europea ci deve interessare" Mg02/02/... Volete rialzarvi dopo il ko con l'"La situazione non è drammatica, abbiamo perso una ..."La resilienza e il lavoro sono i miei punti di forza", dice il brasiliano- "Stiamo bene, veniamo da tre vittorie consecutive, ma dobbiamo pensare a fare risultato ...po' meglio con l'. ...

Atalanta, il Torino vuole versare 12 milioni per un fantasista Calciomercato.com

Il Torino vuole riscattare subito Miranchuk: contatti già avviati con l'Atalanta, servono 12 milioni TUTTO mercato WEB

Torino-Atalanta, c'è una nuova soluzione per Miranchuk Calciomercato.com

Torino Primavera, battere l’Atalanta per archiviare definitivamente il periodo no Toro.it

Torino Primavera, sfida all’Atalanta per trovare continuità Toro News

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1 TIM: Torino: Passador, N’Guessan, Dell ...Alle 16 è in programma la partita del campionato Primavera 1 tra Torino e Atalanta, valida per la diciannovesima giornata. Queste le formazioni ufficiali. Torino: Passador, N’Guessan, Dell’Aquila, ...