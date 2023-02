Tony Khan | “E’ molto difficile lavorare al fianco di MJF”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) MJF ha lavorato duro per cementificarsi come una delle personalità piu’ controverse del wrestling moderno. Da quando è diventato campione del mondo della AEW ha alzato ancor di piu’ l’asticella ma questo non gli ha permesso in ogni caso di rendersi “apprezabile” agli occhi del pubblico, tanto è che anche agli addetti ai lavori non sta proprio simpaticissimo. Uno su tutti lo stesso patronche ha rivelato quanto sia complesso, Ma ha anche dei difetti… “MJF è una delle persone meno amorevoli nel circuito. E’complessoal suoper via della sua spiccata personalità ma allo stesso tempo è un grande wrestler. Lo ha dimostrato ancora una volta sul campo contro Takeshita.”

