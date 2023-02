Tonitto 1939 | impegno sostenibile Nel 2023 il 50% sarà in Cartoncino Certificato FSC con una riduzione del 75% delle emissioni di gas serra

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)lancia una nuova rivoluzione nel mondo del packaging in ottica di sostenibilità. L’azienda ligure, leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti, ha deciso di proseguire il suo progetto sempre più green optando per una nuova trasformazione nel packaging di uno dei suoi prodotti di punta e più riconosciuti in Italia e all’estero, ovvero il sorbetto.Quest’ultimo passerà infatti da una confezione in R-Pet a una inFSC (Forest Stewardship Council), ovvero una carta proveniente da foreste gestite secondo rigorosi criteri ambientali, economici e sociali e prodotta in modo ecologicamente responsabile mantenendo un alta percentuale di fibre riciclate.Questo cambiamento permetterà adi rispettare a pieno quella che è la ...

