(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAltresulla vicenda di, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione della madre, a Casalnuovo (Napoli), e la cui morte era collegatadiffusione in rete a sua insaputa dei video personali che la ritraevano. Adreinvestigazioni è stato il Giudice per lepreliminari di Napoli Nord Raffaele Coppola, che ha accolto l’opposizione presentata dai legali di Teresa Giglio, madre della vittima, contro la richiesta di archiviazione della. Gli avvocati della Giglio, Gianluca Condrò, Stefano Marcialis ed Emiliano Iasevoli, si sono infatti opposticonclusione cui è pervenuto qualche mese fa il pubblico ministero ...

Altre indagini sulla vicenda di, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell'abitazione della madre, a Casalnuovo, e la cui morte era collegata alla diffusione in rete a sua ...Nuove indagini per far analizzare da un perito l'attrezzo ginnico e il foulard per verificare la compatibilità con il ...

Tiziana Cantone, riaperto il caso: «Indagare sulla panchetta ginnica» ilmattino.it

Morte Tiziana Cantone dopo video hot, il giudice riapre il caso La Repubblica

Tiziana Cantone: il Gip ordina nuove indagini alla Procura - Campania Agenzia ANSA

Tiziana Cantone, il gip dispone nuove indagini: accolta la richiesta della madre Corriere del Mezzogiorno

Tiziana Cantone, riaperto il caso: 'Indagare sulla panchetta ginnica' Virgilio

Il giudice riapre il caso della morte di Tiziana Cantone, 31enne di Mugnano, in provincia di Napoli, trovata senza vita il 13 settembre 2016 dopo la diffusione on line di video a luci rosse avvenuta ..."nomina di un perito che, analizzando l'attrezzo ginnico, il foulard adoperato e la posizione in cui la Cantone veniva rinvenuta, possa, mediante esperimento giudiziale che ne consenta una riproduzion ...