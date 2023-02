Tim | Labriola | vendita rete scatenerà effetto domino in tlc

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Per avere un deleverage (riduzione del debito, ndr) efficace è ovvio che ci dovranno essere operazioni straordinarie, non è solo 'smantellamento del debito' ma un'opzione strategica, il mercato vedrà ...

Il roll - out dell'Ftth (fibra fino alla casa) "procede, la copertura ha raggiunto il 32% delle unita' tecniche". Lo ha spiegato Pietro, amministratore delegato di, durante la presentazione agli analisti del preconsuntivo 2022 e del nuovo piano. I traguardi di roll - out del Pnrr, si legge nella presentazione, sono stati ...Lo ribadisce, rispondendo alle domande degli analisti l'ad diPietro. "Nei tre anni del piano succederà sicuramente qualcosa - aggiunge- in caso di una vendita della rete ...

"Guardando l'azienda ora, credo che vi siano più luci che ombre davanti noi ed il futuro di TIM sarà migliore del suo recente passato".L'ad Labriola: il mercato inizia a credere in Tim Guardando all'azienda ora rispetto alla situazione dello scorso anno, Labriola ha detto di vedere "più luci che ombre" ed è convinto che il futuro di ...