(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A, in attesa che scendano in campo i pezzi da novanta Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Lorenzo Musetti, fa notizia lavinta quest'da Dominic, ex n.3 del mondo, ...

UN TENNIS DISPENDIOSO Quello diè un tennis bello ma dispendioso e serecupera l'efficienza al servizio che gli ha permesso di imporsi a Indian Wells nel 2019 e agli Us Open nel 2020, dover ...Più sottodimentichiamo le incognite Dominice Fabio Fognini. Invece a Santiago , a fine mese, Alcarazè iscritto e Musetti dovrebbe essere la prima testa di serie dell'ATP 250 che si ...

Thiem non si arrende e vince a Buenos Aires la prima partita dell'anno SuperTennis

Argentina Open, Buenos Aires: bene Thiem. Baez ko al primo turno Corriere dello Sport

ATP Buenos Aires 2023: il tabellone. Fognini in zona Alcaraz, Musetti può far strada OA Sport

Il cuore di Dominic Thiem non basta: Andrej Rublev conquista il 2 ... Eurosport IT

Coppa Davis: Gojo è sempre lui, batte Thiem e porta la Croazia sul 2-0 Ubitennis

Alla seconda tappa dopo Cordoba del "Golden Swing", il tennista argentino si è dovuto arrendere al serbo Dusan Lajovic in 3 set (3-6 7-6 6-3) ...Buona la prima anche per Dominic Thiem: l'austriaco, ex top 10, si è imposto per 7-6(4) 6-3 sullo slovacco Alex Molcan, settima forza del tabellone. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red ...