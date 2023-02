The Ferragnez 2 quando esce? Trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e i rumors che stanno caratterizzando una delle coppie più seguite dei social, Chiara Ferragni e Fedez saranno, tra non molto, protagonisti della docuserie The! Quest’ultima, al pari della precedente, verrà trasmessa su Prime Video ma quali saranno gli argomenti che verranno affrontati eè previsto il lancio? Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Ultime news sulla coppia dopo la lite a Sanremo Cosa sappiamo della docuserie The2 In merito al sequel della serie The, lo scorso giugno sono stati gli stessi Fedez e Chiara ad annunciare che la serie che li vedeva protagonisti insieme alle vicissitudini della propria vita familiare, sarebbe stata rinnovata. Solo di recente, tuttavia, sono iniziate a circolare indiscrezioni rispetto alla data di ...