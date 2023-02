Thailandia | morto il capitano 17enne della squadra di ragazzi salvati da una grotta nel 2018

Duangpetch Promthep era il capitano dei Wild Boars estratti vivi con il loro allenatore dopo 17 giorni. È deceduto in Gran Bretagna dove frequentava un'accademia ...... così come a tutti coloro che sono stati colpiti in qualsiasi modo da questa perdita in... in modo che il suo spirito non rimanga intrappolato dove è, secondo le credenze della ...

Il capitano della squadra di calcio salvata dalla grotta in Thailandia è morto 18 anni: «Incidente alla testa» Corriere della Sera

È morto in Inghilterra uno dei 12 ragazzi salvati da una grotta allagata in Thailandia nel 2018. Il 17enne Duangphet "Dom" Phromthep, che era il capitano della squadra di giovanissimi calciatori e che ...