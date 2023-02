Terzo Polo | Renzi e Calenda insieme fino alle europee | ma sul dopo nessuno è pronto a scommettere

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “A proposito di: il risultato è peggiore delle aspettative (9% da soli in Lombardia, 5%ati nel Lazio), ma è fisiologico per consultazioni come le elezioni regionali”. Così Matteoa proposito del voto di domenica e lunedì. Poi ringrazia i candidati, Moratti e D’Amato e, per ultimo, ringrazia Carlo. Il quale se l’è presa con gli elettori: hanno sbagliato. “Gli elettori decidono ma non sempre hanno ragione“. Tira una brutta aria per il futuro delTira una brutta aria, insomma, per il futuro del. Oggi un retroscena del Corriere sottolinea chesono condannati a restare...