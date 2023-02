Terzo Polo in crisi dopo le regionali | sale la tensione fra Renzi e Calenda

L'altro fattore che Corbo mette in campo per spiegare tale divario è "l'ennesimo voltafaccia delche, come nelle Politiche, dopo aver partecipato a tavoli congiunti di coalizione, ha ...Avviata ufficialmente, con il kick - off meeting nelscientifico di via delle Scienze, l'attività delnodo dell'ecosistema per l'innovazione iNEST, spoke coordinato dall'Ateneo di Udine e dedicato alla transizione verde e digitale per la ...

Metà degli elettori del Terzo polo ha tradito la Moratti in Lombardia Il Foglio

L'unica vittoria del Terzo polo in Lombardia è nella piccola Fortunago: 63% a Moratti grazie al sindaco Highl… La Repubblica

Elezioni Lombardia, Vittorio Sgarbi provoca Letizia Moratti e Terzo Polo Il Tempo

L'analisi del Terzo polo: «Colpa del freddo» La Verità

Il segretario provinciale dei Dem sottolinea comunque il buon risultato del suo partito in provincia di Varese e ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati nella campagna elettorale ...UDINE - «La nostra lista è il punto di arrivo di un percorso di convergenza di diverse forze. Un gruppo di persone, provenienti dalle più diverse categorie professionali, ...