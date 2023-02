Terrorismo contro la Germania | Lavrov attacca gli Usa su Nord Stream

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavorv ha sferrato un duro attaccol'Occidente: "Vuole isolarci ma ha fallito". Mosca intanto convoca il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere del sabotaggioil gasdotto

... ha aggiunto il titolare della diplomazia di Mosca Il sabotaggio al Nord Stream 1 e 2, avvenuto nel settembre scorso, è stato un "atto di" non solola Russia ma anche...Delle due l'una: o le frange anarchiche contigue a Cospito sono, come la mafia o il... "Le compagini libertarie hanno partecipato in maniera crescente alle contestazionile misure ...

BURKINA FASO / FELETTO – Raccolta fondi contro il terrorismo ObiettivoNews

Gli utili idioti che giustificano il terrorismo - Israele.net israele.net

Anarchici, Decorambo: una legge contro il terrorismo di piazza Ticino Notizie

Blitz dei Ros contro terrorismo matrice fascista, arresti a Nuoro Corriere della Calabria

Lo sfogo - «Atto ignobile, questo è terrorismo contro Mileto», parla il titolare della ditta a cui hanno bruciato i mezzi LaC news24

Il Cremlino ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul sabotaggio a Nord Stream 1 e 2 del settembre scorso, dopo un'inchiesta pubblicata dal giornalista americano Seymour Hersh ch ...Il diciannovenne aprì il fuoco all’interno di un supermercato a Buffalo, nello Stato di New York, il 14 maggio dello scorso anno, uccidendo dieci persone afroamericane. L’accusa era di terrorismo dome ...