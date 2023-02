Terremoto Turchia | le incredibili immagini della telecamera di sicurezza

Parte oggi da Napoli la nave traghetto Msc Aurelia diretta al porto di Iskenderun ( Alessandretta ), in, con un carico di beni di prima necessità e articoli per il primo soccorso raccolti da Msc Foundation assieme alla Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, tra cui 22 pallet contenenti ...- Il tremore, i lampi e poi il buio: questo è quello che ha ripreso una telecamera che inquadrava ...

Terremoto in Turchia, Video shock! La potenza del sisma catturata dalle telecamere di sorveglianza iLMeteo.it

Terremoto, i morti sono 41mila. Erdogan: "Ricostruiremo". Tajani: "Stasera la San Marco a Beirut" - Bertolaso: team lombardo realizza piccolo ospedale - Bertolaso: team lombardo realizza piccolo ospedale RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: le testimonianze esclusive della tragedia La7

Terremoto in Turchia, i soccorritori ucraini trovano una sopravvissuta tra le macerie ad Antiochia Repubblica TV

Parte oggi da Napoli la nave traghetto Msc Aurelia diretta al porto di Iskenderun (Alessandretta), in Turchia, con un carico di beni di prima necessità e articoli per il primo ...Era pronto per andare in Turchia per fornire aiuto alle popolazioni colpite dal devastante terromoto ma è arrivata la decisione ...