Terremoto | “in Turchia demoliti palazzi con persone dentro” | la denuncia choc di un team spagnolo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb – Ilcacalismico in, il cui aggiornamento dei morti sembra non finire mai, ora racconta un’altra storia, testimoniata da undi soccorittori spagnoli, che fa raggelare il sangue., “incon” Durante i soccorsi per ilinsarebbero stati abbattuti deicon dei sopravvissuti al loro interno: è ladi un gruppo di vigili del fuoco di Valladolid, ovvero i soccorittori spagnoli giunti sul posto. Prima di recuperare superstiti, dunque, una sorta di “tabula rasa” della morte. Uno dei vigili spagnoli così si è espresso sulla questione: “Nel ...

...che si compone è una mappa di sostegno e amicizia che parte dal cuore della Chiesa italiana e che sta arrivando in Siria e. Vittorio Veneto si è trovata in casa poche ore dopo ilun ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un appello di 43 milioni di dollari per sostenere la risposta alin Siria eine Siria: Assad cambia idea sugli ...

Terremoto Turchia, team spagnolo: "Edifici demoliti con persone dentro" TGCOM

Terremoto in Turchia, muore il cane da soccorso Proteo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, muore «di fatica» nel cercare superstiti tra le macerie: addio al cane da soccorso... Corriere della Sera

Sisma Turchia-Siria, i vigili del fuoco spagnoli: “Edifici demoliti prima di recuperare i… Il Fatto Quotidiano

Sisma: 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvate dalle macerie due donne dopo 208 ore - Pronti a partire i geologi della Lombardia - Pronti a partire i geologi della Lombardia RaiNews

In foto: I cani da soccorso messicani in Turchia «Oggi salutiamo un grande cane che ha sempre lavorato con coraggio». È l'addio che la Croce Rossa messicana ha tributato al cane Proteo, morto mentre… ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...