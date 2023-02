Terremoti Turchia e Siria | 77enne e 42enne estratte vive dalle macerie dopo rispettivamente 212 e 222 ore

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La donna, che si chiama Fatma Güngör, è stata trasportata in ambulanza e trasferita in ospedale.il salvataggio, i parenti dellahanno abbracciato le squadre di ricerca e ...

Oltre 41mila morti trae Siria - Sono oltre 41mila i morti accertati nel terremoto che lunedì scorso ha colpito lae la Siria. Secondo le parole del presidente turco Recep Tayyip ...Il terremoto che ha colpitoe Siria non ha le caratteristiche deifinora osservati nel mondo. Il fatto che una decina di ambasciatori occidentali abbiano lasciato Ankara nei cinque ...

Terremoto in Turchia e in Siria, le conseguenze del sisma viste dal satellite - Mondo Agenzia ANSA

Turchia, drone mostra la distruzione nella città turca di Kahramanmaras prima e dopo il terremoto Repubblica TV

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

Terremoto Turchia, miracolo a Kahramanmaras: donna estratta viva a 222 ore dal sisma Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - È emergenza anche per gli animali di Siria e Turchia vittime del terremoto. L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) con i suoi volontari è in azione sul campo ...(Adnkronos) – “L’Europa inviti gli Stati membri ad accelerare le procedure di adozione e avvii subito corridoi umanitari per agevolare gli affidi famigliari per quei bambini rimasti orfani a seguito ...