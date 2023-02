Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 15 febbraio 2023

Interessanti novità in arrivo nei nuovi episodi diin programma tra il 20 e 25 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cengaver Cimen perderà la vita in modo tragico. Yilmaz Akkaya, invece, attenterà alla vita di ..., Emel Atici è morta, lei è la figlia vittime del terremoto in Turchia Oggi, mentre andava in onda la soap turca, trasmessa su Canale 5, in sovrimpressione è apparsa una ...

La trama di Terra Amara della prossima settimana TVSerial.it

Terra Amara, trame 2^ stagione: Mujgan riprende il marito e Zuleyha con una videocamera Blasting News Italia

Terra amara, anticipazioni 14 febbraio: Zuleyha ha tradito Demir Mediaset Infinity

Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico. Yilmaz è ferito e molto ...Oggi alle 17, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, presentazione del libro ‘Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e d’ogni altra forza’ di Maria Luisa Eguez. Con l’autrice dialoga Gabriella M ...