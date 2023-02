Terra Amara anticipazioni 16 Febbraio 2023

Interessanti novità in arrivo nei nuovi episodi diin programma tra il 20 e 25 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cengaver Cimen perderà la vita in modo tragico. Yilmaz Akkaya, invece, attenterà alla vita di ..., Emel Atici è morta, lei è la figlia vittime del terremoto in Turchia Oggi, mentre andava in onda la soap turca, trasmessa su Canale 5, in sovrimpressione è apparsa una ...

Terra Amara, trame 2^ stagione: Mujgan riprende il marito e Zuleyha con una videocamera Blasting News Italia

La trama di Terra Amara della prossima settimana TVSerial.it

Terra amara, anticipazioni 14 febbraio: Zuleyha ha tradito Demir Mediaset Infinity

Diversi colpi di scena accadranno durante i nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Demir Yaman avrà ...Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Behice inizierà a tessere la sua tela di inganni. Tutto inizierà quando la ...