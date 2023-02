Tentano di rapinare il Rolex al dentista dei vip Luca Macaluso esplodendo colpi di pistola | arrestata a Milano banda di trasfertisti

La Squadra Mobile e la Polizia Stradale hanno arrestato complessivamente 4 persone, tra Bari e Andria, accusate a vario titolo di un tentata rapina ai danni di un notaio di Lavello, in provincia di ...Due persone, con il volto coperto, hanno tentato dila filiale della banca Sella di corso Francia ieri mattina a Rivoli. I due sono entrati armati di pistola e si sono diretti alle casseforti. Non hanno però fatto i conti con lo sportello ...

Tentano di rapinare il Rolex al dentista dei vip Luca Macaluso esplodendo colpi di pistola: arrestata a Milan… La Repubblica

Pedinano e tentano di rapinare notaio a Bari, ma il colpo fallisce: 4 arresti BariToday

Basilicata, in quattro tentano una rapina! L'intervento della Polizia Matera News

Tentano di rapinare una banca a Rivoli, ma lo sportello è temporizzato Virgilio

Tentano una rapina alla banca Sella di Rivoli ma il colpo sfuma per la chiusura temporizzata delle casseforti La Stampa

I tre, tutti già pregiuducati, erano arrivati da Napoli per una serie di colpi: dopo quello fallito al dentista avevano puntato un'altra vittima, ma… ...L’arresto è stato convalidato. In manette un uomo per tentata rapina I poliziotti del commissariato Esquilino, invece, hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni per il reato di tentata rapina ...