Temptation Island torna su Canale 5 | ma perché non è andato in onda l’anno scorso? Parla Filippo Bisciglia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Buone notizie per i fan di! Il programma di Maria De Filippi tornerà in televisione: ormai è confermato! Anche per questa edizione tornerà a condurre, che si occuperà di mediare la situazione fra le coppie. Leggi anche: Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli lo faràprossimo? Il VIDEO su Instagram...

tornerà in estate dopo un anno di pausa e Filippo Bisciglia , fra le pagine del settimanale Nuovo, ha dichiarato: In questo anno di pausa, Filippo Bisciglia non ha fatto niente, ...Dopo due anni, torna ufficialmente. Adesso è ufficiale il reality dei sentimenti tornerà nell'estate del 2023. Una notizia rassicurante per i fan del programma, rimasti delusi lo scorso anno dall'esperimento di ...

Temptation Island torna in tv: Filippo Bisciglia sarà ancora conduttore Corriere dello Sport

Temptation Island 2023 si farà, aperti i casting del reality dei sentimenti Fanpage.it

Temptation Island torna dopo due anni, aperti i casting per i nuovi concorrenti QUOTIDIANO NAZIONALE

Temptation Island, un’ex protagonista racconta la paura vissuta per il bimbo che porta in grembo Isa e Chia

Filippo Bisciglia e il Morbo di Parthes: cosa è la malattia infantile rara che colpisce l'anca Età, fidanzata ilgazzettino.it

Dopo un anno di stop Mediaset ha deciso, in accordo con Maria De Filippi, di riportare sul piccolo schermo l'isola delle tentazioni ...Presto su Canale 5 andrà in onda una nuova stagione di Temptation Island, il programma che per anni ha tenuto incollato il pubblico alla tv. Lo ...