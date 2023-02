Tempo di ristrutturazioni Pechino pronta a rinegoziare i debiti sovrani

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ai capi di governo africani potrebbe venire un colpo: la Cina sarebbea sedersi al tavolo del Fondo monetario internazionale, per discutere la ristrutturazione deiaccumulati dai Paesi in via di sviluppo. Come raccontato a più riprese da Formiche.net, nel corso di due decenniha intossicato i bilanci statali di molte economie fragili, dallo Zambia, all’Uganda, passando per il Kenya e lo Sri Lanka, attraverso una miriade di prestiti bancari dalle clausole di rimborso decisamente opache. Alla prima difficoltà nel rientro delle somme concesse, scattava la tagliola, con interi pezzi di industria locale azzannati dal Dragone. Tutto questo ha prodotto uno smisurato indebitamento, che ha finito con lo schiacciare la già debole crescita di tali Paesi. Ora, i nodi sono venuti al pettine. Si ...