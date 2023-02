Teddi e Nala Shaw | le sorelline con una grave malattia che commuovono il Regno Unito | solo una sopravviverà

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La più piccola,, 19 mesi, riuscirà a sopravvivere, mentre la sua sorellina, di tre anni, no. Commuove illa vicenda di due bimbe in cura per la leucodistrofia metacromatica, unagenetica neurogedenerativa progressiva: la più giovane delle due è stata curata con una terapia genetica attraverso un farmaco tra più costosi mai somministrati dal sistema sanitario nazionale britannico, mentre la più grande ha una diagnosi peggiore. Lale ha infatti già pervaso il sistema nervoso e gli organi principali. Al momento della scoperta “il nostro mondo è andato distrutto”, ha detto la madre delle bambine. “Sentire che pernon c’erano terapie disponibili – ha spiegato – che nostra figlia avrebbe continuato a ...