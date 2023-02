(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Marcoin un’vista rilasciata ancora sul Corriere dello Sport, ha parlato dei passaggi a vuoto dell’e delle responsabilità intutte su Lautaro Martinez. PASSAGGI A VUOTO – Marcoesprime così la sua opinione riguardo il momento dell’: «Anche se può sembrare scontato, si esce da queste situazioni e si trovasolo vincendo. Questa è la ricetta migliore. Per riuscirci però bisogna essere lucidi a livello mentale e fisicamente a posto perché la somma di queste componenti ti mette sulla strada giusta per i tre punti. Insperanze solo su Lautaro Martinez? Su questo non ci sono dubbi. Soprattutto con un calendario così folto, per reggere il carico...

Marco, ex centrocampista e allenatore nerazzurro, è stato interrogato sulla lite tra Barella e Lukaku: ecco cosa ha detto Marcoha giocato nell'e anche in nerazzurro, come nella Juventus e nella Nazionale, ha portato tutto il suo carattere. Il Corriere dello Sport lo ha interrogato a proposito del plateale ...11 maggio 2001. Una data scolpita nella storia del derby, una data che ancora oggi fa male in casa nerazzurra: è la data del 6 - 0 con cui il Milan di Cesare Maldini asfaltò l'di Marco. 12 febbraio 2023. Una nuova data da segnare sul calendario della storia, stavolta a livello giovanile: è la data del 6 - 0 con cui l'di Andrea Zanchetta ha tritato il ...

Tardelli: «Inter, ecco perché hanno litigato Barella e Lukaku» Calcio News 24

Inter, Tardelli: “Barella perda il vizio di sbracciare. Lukaku Bisogna aspettarlo” fcinter1908

Tardelli: «Barella Sono situazioni che succedono, lui è uno dei migliori dell’Inter» Inter News 24

Tardelli: «Inter, manca continuità per vincere! Servono alternative in attacco» Inter-News.it

Inter-Udinese, i precedenti - VIDEO Calcio News 24

Un simbolo indiscusso del calcio italiano come Marco Tardelli ha superato i suoi ostacoli vincendo ... buono anche in relazione a quanto successo in mondovisione in casa Inter durante il match contro ...Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così della lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella durante Sampdoria-Inter: «Penso che possa capitare ...