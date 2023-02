Tamponi sottratti all’Asl per rivenderli | presi due infermieri | “25 per mille euro”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDurante il periodo critico della pandemia si sarebbero impossessati di un centinaio diper la rilevazione del Covid-19 riservati ai dipendenti di un’Asl di Napoli poi utilizzati per amici e parenti in cambio di 50ciascuno. E’ quanto ha scoperto il Nas del capoluogo campano che al termine di indagini coordinate dalla Procura (Seconda Sezione, reati contro la pubblica amministrazione, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno) ha notificato duefratelli gemelli in servizio presso l’Asl, una sospensione della durata di un anno dall’esercizio del pubblico servizio emessa dal Gip. I due fratelli – a cui gli inquirenti contestano i reati di peculato, falso ideologico e truffa – dopo avere praticato il tampone, hanno inserito nel database i reali nominativi dei loro “clienti” e ...