"Io sono un grande sostenitore dell'elettrica ma gli obiettivi ambiziosi vanno raggiunti sul serio, non solo sulla carta: ecco ... Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio...: 'L'Europa sbaglia, servono obiettivi raggiungibili' Anche il ministro degli Esteri Antoniocritica la decisione dell'Ue e al Tg1 spiega: 'Io sono un grande sostenitore dell'...

Stop alla vendita auto benzina-diesel dal 2035, governo contro la Ue - Norme e Istituzioni Agenzia ANSA

Stop ad auto a benzina e diesel. I ministri Urso e Tajani: non è attuabile entro il 2035. In Italia mancano le colonnine Milano Finanza

Tajani, su auto Europa sbaglia, obiettivi irraggiungibili (2) - Economia Agenzia ANSA

Tajani, su auto Europa sbaglia, obiettivi irraggiungibili La Prealpina

Tajani, su auto Europa sbaglia, obiettivi irraggiungibili La Gazzetta del Mezzogiorno

"Sono un grande sostenitore dell'auto elettrica, ma gli obiettivi ambiziosi vanno raggiunti sul serio, non solo sulla carta – ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – ecco perché ...Il ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso a “Radio anch’io”!, in merito allo stop della Ue a veicoli con motori termici nel 2035 ha affermato: “L’Italia è in ritardo sulla transizione ...