Tajani dice che per ora non è previsto un nuovo decreto per l’invio di armi in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «Noi vogliamo la pace in. Ma a un anno dall’inizio di questa disastrosa guerra che ha provocato migliaia di morti sappiamo che la si può raggiungere solo continuando ad armare l’esercito di Kyjiv. L’Italia sta dalla parte del popolo ucraino e farà di tutto perché la soluzione finale non sia una resa sotto l’oppressore russo. Per essere chiari: il governo del quale sono ministro degli Esteri e vicepremier è saldamente ancorato all’Europa, agli Stati Uniti, all’Occidente». Il ministro degli Esteri Antonio, in un’intervista a Repubblica, è costretto a ribadire la posizione del governo italiano a sostegno dell’, dopo le ennesime uscite anti-Zelensky di Silvio Berlusconi. Ma ammette pure che per ora non ci saranno nuovi decreti perdi...