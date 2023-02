Svezia | l’ex primo ministro Reinfeldt candidato unico alla guida della Federcalcio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) the ad id=”445341?svedese Fredrikè ilcome prossimo presidenteFederazione calcisticadal 2006 al 2014, senza legami precedenti con il mondo del calcio, ma prossimo all’elezione il 25 marzo. Lasvedese ha annunciato di aver “ascoltato l’intero movimento e deciso all’unanimità” di puntare su. Gli altri due candidati si erano ritirati per lasciare appuntoda solo in gara. L’attuale presidente Karl-Erik Nilsson si è dimesso dopo 10 anni. SportFace.