Svelata la nuova Mercedes F1 W14 | Toto Wolff | “Speriamo sia veloce come sembra”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Back in Black. Si torna al nero in casaAMG Petronas che ha svelato laW-14, la monoposto che vedrà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e George Russell gareggiare in pista per questa stagione di F1 in arrivo. Gli ingegneri di Stoccarda hanno completamente rivoluzionato la W13 per lasciarsi alle spalle un 2022 da dimenticare. A fare gli onori di casa ci ha pensato: “Nel 2022 abbiamo fatto fatica, ma abbiamo lavorato sodo per capire i problemi avuti e per cercare di sistemare i nostri problemi. Mateam abbiamo tutti gli strumenti per risolverli e per cercare di tornare a lottare per i nostri obiettivi già questa stagione. Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo”. “sia ...