Suicidio assistito | la richiesta di archiviazione che potrebbe arrivare a cambiare la legge

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, ha chiesto l'per due attiviste e per Marco Cappato che si sono autodenunciati dopo aver accompagnato alin Svizzera una donna di 89 anni, Paola, malata di Parkinson. Il casodiventare un precedente e aprire a un’interpretazione più ampia del concetto di «trattamento di sostegno vitale» necessario per avere legalmente l'aiuto al

La Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione per le attiviste dell’associazione Luca Coscioni che hanno accompagnato al suicidio assistito una donna di 89 anni, malata di Parkinson. Il procuratore ...La procura di Bologna scagiona Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume. «Un fatto molto importante perché il pm ha accolto la discriminazione tra malati» ...